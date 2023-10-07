Экс-морпех Хо: США убрали бы Зеленского, если бы он выступил за мир с Россией

Вашингтон и НАТО заинтересованы в борьбе с Москвой с помощью Киева, поэтому не дадут Украине пойти на мир с Россией, заявил отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина сражается с Россией вместо США и НАТО, поэтому они не позволяют ей заключить мирное соглашение для окончания военных действий. Несмотря на то, что на Западе назревает раскол, поддержка Киева все еще продолжается, что свидетельствует о том, что украинский конфликт держится исключительно на политической заинтересованности.

В то же время если бы Владимир Зеленский выступил за мирное урегулирование ситуации, его могли бы попросту убрать, предположил Хо. «Долгая история зависимых от США государств показывает, вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота», — раскрыл он причину отказа.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что украинский конфликт может завершиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева.