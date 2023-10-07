Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 7 октября 2023Мир

В США раскрыли причину отказа Зеленского от мирного соглашения

Экс-морпех Хо: США убрали бы Зеленского, если бы он выступил за мир с Россией

Фото: Juan Medina / Pool / Getty Images

Вашингтон и НАТО заинтересованы в борьбе с Москвой с помощью Киева, поэтому не дадут Украине пойти на мир с Россией, заявил отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, Украина сражается с Россией вместо США и НАТО, поэтому они не позволяют ей заключить мирное соглашение для окончания военных действий. Несмотря на то, что на Западе назревает раскол, поддержка Киева все еще продолжается, что свидетельствует о том, что украинский конфликт держится исключительно на политической заинтересованности.

В то же время если бы Владимир Зеленский выступил за мирное урегулирование ситуации, его могли бы попросту убрать, предположил Хо. «Долгая история зависимых от США государств показывает, вас могут убрать, если вы их разозлите, без сомнений. Возможно, Зеленского убрали бы в результате переворота», — раскрыл он причину отказа.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что украинский конфликт может завершиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России»

    61-летняя телесваха Роза Сябитова объяснила свое нежелание вновь выходить замуж

    В США раскрыли причину отказа Зеленского от мирного соглашения

    Экс-жена известного футболиста раскрыла личный способ избавиться от депрессии

    Дзюба поддержал футболиста после двух незабитых пенальти

    Обострение палестино-израильского конфликта объяснили

    Уролог рассказал о пользе пива

    Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента из-за СВО

    «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

    Стало известно число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости