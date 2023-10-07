Экс-агент MI6 Крук: конфликт на Украине кончится зимой при остановке финпомощи

Украинский конфликт может завершиться зимой при остановке финансовой помощи со стороны партнеров Киева. Об этом заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что все разрушается в самом широком смысле. По его словам, если финансирование будет отсутствовать, то текущий этап конфликта закончится этой зимой. Крук также отметил значительный рост госдолга США. По мнению эксперта, если Белый дом будет выделять огромную финпомощь украинской стороне, то ситуация станет патовой для Вашингтона и всей Европы.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что Владимир Зеленский пребывает в истерике, поскольку Соединенные Штаты намерены заставить Киев провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение.

