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07:07, 7 октября 2023Интернет и СМИ

Политолог обвинил западные СМИ в обмане об Украине

Политолог Уралов заявил о создании СМИ Запада ложного представления об Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в беседе с радио Sputnik обвинил западные СМИ в обмане и создании ложной картины вокруг Украины.

Как заявил эксперт, в западных СМИ разыгрывается спектакль с целью «взбудоражить общественное мнение — якобы еще чуть-чуть и Украина закончится», однако на самом деле вооружения продолжают поступать, «никто ни от чего не отказывается».

По его словам, появляются ложные иллюзии, поэтому желаемое выдается за действительное с помощью эмоциональных манипуляций. Так, Уралов напомнил, что в феврале западные СМИ писали, что украинская власть падет за три-четыре дня.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в США наблюдается серьезная усталость от финансовой поддержки Украины. Несмотря на то, что действующему президенту страны Джо Байдену выгодно продолжать текущую линию, возможно значительное сокращение финансирования.

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    Марина Совина
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