Политолог Уралов заявил о создании СМИ Запада ложного представления об Украине

Политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов в беседе с радио Sputnik обвинил западные СМИ в обмане и создании ложной картины вокруг Украины.

Как заявил эксперт, в западных СМИ разыгрывается спектакль с целью «взбудоражить общественное мнение — якобы еще чуть-чуть и Украина закончится», однако на самом деле вооружения продолжают поступать, «никто ни от чего не отказывается».

По его словам, появляются ложные иллюзии, поэтому желаемое выдается за действительное с помощью эмоциональных манипуляций. Так, Уралов напомнил, что в феврале западные СМИ писали, что украинская власть падет за три-четыре дня.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в США наблюдается серьезная усталость от финансовой поддержки Украины. Несмотря на то, что действующему президенту страны Джо Байдену выгодно продолжать текущую линию, возможно значительное сокращение финансирования.

