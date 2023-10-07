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11:09, 7 октября 2023Россия

Один человек погиб при обстреле российского региона из «Града»

Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб при обстреле Уразово

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа Белгородской области, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня утром ВСУ из РСЗО «Град» обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа.К большому горю, один человек погиб — мужчина в момент обстрела находился на улице, от полученных ран он погиб на месте», — сообщил глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близких погибших. В результате обстрела российского региона оказались повреждены 14 частных домов, ГАЗель, а также один социальный объект, в котором разрушена хозпостройка и складское помещение. На месте обстрела работают сотрудники экстренных служб.

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    Анастасия Шейкина
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