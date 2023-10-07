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10:38, 7 октября 2023Россия

Белгородский губернатор прокомментировал уничтожение трех ракет ВСУ над регионом

Белгородский губернатор Гладков: над регионом сбили три ракеты «Точка-У»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Точка-У». Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

Днем ранее, 6 октября, Минобороны сообщило о пяти сбитых беспилотников в небе над Белгородской области. ВСУ пытались атаковать российские объекты дронами самолетного типа.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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