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00:17, 6 октября 2023Россия

Минобороны сообщило о пяти сбитых беспилотниках ВСУ над Белгородской областью

Минобороны РФ сообщило о 5 сбитых беспилотниках ВСУ над Белгородской областью

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Минобороны России сообщило о пяти сбитых беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

По данным ведомства, в четверг, 5 октября, около 23:30 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью», — отчитались в министерстве.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области. О том, что ПВО сбила шесть беспилотников в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранее 5 октября Минобороны РФ сообщало о сбитых беспилотниках в Белгородской и Курской областях.

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    Марина Совина
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