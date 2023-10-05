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23:25, 5 октября 2023Бывший СССР

Система ПВО сбила шесть беспилотников над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Гладков: система ПВО сбила 6 беспилотников

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Днем 5 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали обстрел поселка Щебекинский Белгородской области, в результате один из снарядов попал в жилой дом. Также пострадали еще четыре домовладения, повреждены линия электропередачи и стоявший поблизости автобус.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ), над Белгородской областью. В министерстве отметили, что таким образом была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

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    Александра Синицына
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