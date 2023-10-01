Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что около 14:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.