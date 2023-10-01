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14:30, 1 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что около 14:00 по московскому времени была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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    Алина Гончарова
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