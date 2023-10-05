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23:22, 5 октября 2023Россия

ПВО уничтожила еще один беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: ПВО уничтожила еще один беспилотник над Белгородской областью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали о пресечении очередной попытки Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России в четверг, 5 октября, около 22.30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — отчитались в министерстве.

Ранее 5 октября Минобороны РФ сообщало о сбитых беспилотниках в Белгородской и Курской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о шести сбитых БПЛА в небе над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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