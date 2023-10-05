Минобороны: система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в четверг, 5 октября, около 22.00 по московскому времени пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — добавили в министерстве.

Ранее 5 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского беспилотника над территорией Курской области. До этого сообщалось о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков также рассказал, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Тогда в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.

Один из снарядов угодил в частный жилой дом, еще в четырех строениях оказались выбиты окна, посечены фасады и кровли, пояснил белгородский глава.