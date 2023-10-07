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17:48, 7 октября 2023Мир

Экс-советник Пентагона заявил о шоке США от числа противников помощи Киеву

Полковник Макгрегор: США в шоке от числа протестующих против помощи Киеву

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена была в шоке от того, насколько много людей выступают против поставок вооружения Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву», — сказал он.

По его мнению, на фоне роста недовольных помощью Киеву республиканская партия страны напомнила о внутренних проблемах Соединенных Штатов, среди которых миграция и медицина. Вашингтон развязал конфликт на Украине, уверен он.

Ранее Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько месяцев прошел путь «из князи в грязи». Он добавил, что многие европейские лидеры занимают позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утверждающего, что Европе следует абстрагироваться от конфликта на Украине.

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    Анастасия Шейкина
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