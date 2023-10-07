ВС России пресекли две попытки выдвижения ВСУ на южнодонецком направлении

Чехов: ВС России пресекли две попытки выдвижения ВСУ на южнодонецком направлении

Подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли две попытки выдвижения групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, а также уничтожили одну разведгруппу ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России при поддержке артиллерии пресекли две попытки выдвижения групп пехоты и попытку ротации подразделений ВСУ в районе Старомайорского. Также уничтожены разведгруппа противника в районе Червоного, украинская БМП-2 в районе Углесборочной и группа пехоты противника в районе Времевки.

В контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли пять минометных расчетов, а барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку Paladin в районе Времевки, добавили в Минобороны.

Ранее Олег Чехов сообщил, что российские бойцы группировки «Восток» успешно отразили атаку ВСУ в районе села Приютного, улучшив таким образом тактическое положение в районе трех населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.