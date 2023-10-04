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05:48, 4 октября 2023Россия

Российские военные отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

Бойцы группировки «Восток» отразили атаку ВСУ в районе села Приютного

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские бойцы успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Приютного. Отмечается, что таким образом им удалось улучшить тактическое положение в районе трех населенных пунктов, сообщает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Восток" на южно-донецком направлении при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили атаку противника в направлении Приютного», — заявил Чехов.

По его словам, российские солдаты улучшили тактическое положение в районах Новозлатополя, Червоного и Приютного. Он добавил, что они также смогли завладеть опорными пунктами врага и взять в плен четырех украинских бойцов.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР).

Оружие России
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    Марина Совина
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