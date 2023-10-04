Стало известно о значительных потерях ВСУ под Артемовском

РИА Новости: ВСУ понесли большие потери при атаке под Клещеевкой и Андреевкой

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом передает РИА Новости.

Астафьев подчеркнул, что ВСУ понесли большие потери техники и живой силы под Артемовском. В частности, украинские солдаты пытались атаковать в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное.

Российская артиллерия также ударила по пункту управления и связи ВСУ в Часов Яре, а также по пункту управления беспилотниками.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал отвлекающую цель контрнаступления ВСУ. По его мнению, ей стал город Артемовск.