Военный эксперт Леонков назвал Артемовск отвлекающей целью контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Леонков назвал отвлекающую цель контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что ей стал город Артемовск (украинское название — Бахмут). Киев действовал таким образом, чтобы Москва сосредоточила в этом районе максимальное количество сил.

Эксперт подчеркнул, что наступление ВСУ «провалилось с треском», однако даже после этого солдаты продолжали штурмовать участки, отмеченные на картах в штабах НАТО. «Сейчас нет большого смысла воевать за камни и брать город, который практически разрушен», — отметил он.

Специалист добавил, что многомесячные бои за Артемовск закончились поражением и потерями для украинских военных. Он допустил, что Киев проведет последний штурм города перед распутицей.

Ранее Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление. У Киева есть от шести до восьми недель на продолжение попыток операции до ухудшения погодных условий, заявил координатор ведомства по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.