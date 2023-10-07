Обвиняемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора убили в тюрьме

В тюрьме Эквадора убиты шесть обвиняемых в убийстве кандидата в президенты

В тюрьме Эквадора «Литораль» убили шесть человек, обвиняемых в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Об этом передает телеканал Ecuavisa со ссылкой на службу исполнения наказаний.

Предполагается, что обвиняемых убили около 16:00 6 октября (0:00 7 октября по московскому времени). Известно, что они являлись гражданами Колумбии. Для обеспечения безопасности в «Литорали» разместили около 800 солдат и полицейских.

Президент Эквадора Гильермо Лассо собрал заседание представителей силовых ведомств страны. Из-за произошедшего он прервал свой визит в США.

Вечером 9 августа кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио застрелили после предвыборной встречи. Политик погиб от трех выстрелов в голову. В результате происшествия пострадали восемь человек.