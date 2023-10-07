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15:51, 7 октября 2023Мир

Палестина назвала условие для мирного процесса с Израилем

Палестинский посол Нофаль: мирный процесс возможен по принципу двух государств

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что мирный процесс с Израилем возможен на условиях принципа двух государств. Его слова передает ТАСС.

«Мы надеемся, что международное сообщество, ООН смогут что-то сделать. Я слышал, что некоторые страны стали обвинять палестинцев и ХАМАС, но на самом деле это начала израильская сторона. (...) Это [обострение] должно быть остановлено на новой основе — на основе принципа двух государств», — сказал Абдель Хафиз Нофаль.

Он также отметил, что произошедшее сегодня является результатом израильской позиции. Власти Израиля в последнее время делают, что хотят по Иерусалиму и Западному берегу реки Иордан, а также по вопросу незаконных поселений, подчеркнул дипломат. По его словам, израильская сторона нападает везде.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Кристина Есикова
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