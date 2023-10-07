В Херсонской области секретарь отделения «Единой России» пострадал при взрыве

Сенатор Кастюкевич: в Херсонской области подорвали автомобиль, есть пострадавший

В городе Новая Каховка в Херсонской области мужчина получил тяжелые ранения в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в Telegram.

«Газета.ру» уточняет, что пострадавшим оказался секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов.

Взрыв прогремел около 9:30 мск, сообщил Кастюкевич. По его данным, состояние госпитализированного Малова медики оценивают как крайне тяжелое. «Мы расцениваем это как теракт», — добавил сенатор.

Ранее в Херсонской области полицейские обнаружили тайник со взрывчаткой. Схрон был замаскирован автомобильными покрышками. Было найдено 30 килограммов артиллерийского пороха и 1,5 килограмма гексала.