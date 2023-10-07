Минобороны сообщило об отражении атаки беспилотника на Москву

Минобороны РФ: ПВО в Подмосковье отразила атаку беспилотника самолетного типа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ в Истринском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в субботу, 7 октября, в 05:05 была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. В Минобороны уточнили, что дрон хотел атаковать объекты на территории Москвы и Московской области.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского городского округа Московской области», — подчеркнули военные.

Ранее о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО сообщил мэр столицы Сергей Собянин.