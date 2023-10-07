Мэр Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО в Истре

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Истринском городском округе предотвратили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб работают.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России уничтожили украинский беспилотник в 10 километрах от Крыма.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу. Позже он заявил об отражении силами противовоздушной обороны атаки со стороны Украины.