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05:23, 7 октября 2023Россия

Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО

Мэр Собянин сообщил о предотвращении атаки беспилотника силами ПВО в Истре

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Истринском городском округе предотвратили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб работают.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России уничтожили украинский беспилотник в 10 километрах от Крыма.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу. Позже он заявил об отражении силами противовоздушной обороны атаки со стороны Украины.

Оружие России
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