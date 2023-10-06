В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о воздушной тревоге в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем, воздушная тревога», — написал Развожаев

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога около 19:00 по московскому времени.

Ранее движение машин по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.