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23:06, 6 октября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о воздушной тревоге в городе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем, воздушная тревога», — написал Развожаев

До этого в Севастополе была объявлена воздушная тревога около 19:00 по московскому времени.

Ранее движение машин по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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