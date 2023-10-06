Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 6 октября 2023Россия

В Севастополе объявлена воздушная тревога

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео с сигналом воздушной тревоги.

Других подробностей губернатор не привел.

5 октября в Севастополе также объявляли воздушную тревогу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Севастопольцев предупредили об использовании табельной маскировки в районе бухты

    Российский педофил выманивал у детей интимные фотографии и распространял их

    Норвегия отказалась платить сотни миллионов за съеденный оленями российский мох

    В России призвали усложнить поставки магния из Китая

    В России прокомментировали сообщения о выезде миротворцев из Карабаха

    Расследование дела о вымогательстве администратора Telegram-каналов завершено

    Стали известны результаты экспертизы крови подвергшегося покушению лидера АдГ

    Полковник высказался о ситуации с запасами оружия на Западе

    Из заваленной мусором квартиры спасли 101 кошку и инвалида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости