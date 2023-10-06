В Севастополе объявлена воздушная тревога
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге
В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео с сигналом воздушной тревоги.
Других подробностей губернатор не привел.
5 октября в Севастополе также объявляли воздушную тревогу.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.