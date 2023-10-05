Развожаев сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telеgram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал глава российского города, но не привел других подробностей.

В четверг, 5 октября, в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Катер был обнаружен и поражен морской авиацией Черноморского флота.

Тревогу в Севастополе объявляли двумя днями ранее, 3 октября. Тогда морской и наземный общественный транспорт на время воздушной тревоги прекратил движение, однако впоследствии тревогу отменили.