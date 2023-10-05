Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 5 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский катер обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы России совместно с пограничниками пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Путин раскрыл уровень роста цен в России

    «Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

    Губернатор объяснил причину возникновения дыма в Севастополе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости