Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 5 октября, сообщает Министерство обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинский катер обнаружен и уничтожен морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории.

Утром 4 октября Воздушно-космические силы России совместно с пограничниками пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова.