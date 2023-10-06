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22:50, 6 октября 2023Среда обитания

Движение машин по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в пятницу, 6 октября, на Крымском мосту приостановили пропуск машин. Причины такого решения не уточнялись. Восстановили движение меньше чем через час.

Вечером в четверг, 5 октября, также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Ограничение действовало недолго.

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    Марина Совина
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