Движение машин по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено второй раз за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в пятницу, 6 октября, на Крымском мосту приостановили пропуск машин. Причины такого решения не уточнялись. Восстановили движение меньше чем через час.

Вечером в четверг, 5 октября, также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Ограничение действовало недолго.