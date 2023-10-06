Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на объекте.

Ограничение временное, но пока неизвестно, сколько оно продлится. Водителей, которые находятся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины приостановки движения не уточняются.

Вечером в четверг, 5 октября, также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту.

Ночью 17 июля стало известно о частичном разрушении Крымского моста. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Стоимость ремонтных работ оценили в 1-1,3 миллиарда рублей.