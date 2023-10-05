Крымский мост временно закрыли для движения

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно закрыли

Движение машин по Крымскому мосту перекрыли. Ограничение временное, но пока не известно, сколько оно продлится, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на объекте.

Причины закрытия моста не называются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Вечером в четверг, 28 сентября, стало известно о закрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту до 06:00 пятницы. Его перекрыли в 21:00 по московскому времени. Причины такого решения не уточнялись.

Движение также перекрывалось 29 и 30 сентября, а также 1 октября.