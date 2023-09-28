На Крымском мосту закрыли движение

Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановили до утра пятницы

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 6:00 пятницы 29 сентября. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра по оперативной обстановке на мосту.

Отмечается, что движение перекрыли в 21:00 мск. О причинах этого решения не сообщается.

Движение на Крымском мосту также было перекрыто днем 28 сентября. Водителей, которые находились в пунктах досмотра и на мосту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия также не назывались.

14 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Он отметил, что восстановить конструкцию удалось раньше запланированного срока.

О частичном разрушении Крымского моста стало известно ночью 17 июля. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Стоимость ремонтных работ оценили в 1-1,3 миллиарда рублей.