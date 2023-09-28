Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта на Крымском мосту временно приостановлено. Об этом сказано в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Водителей, которые находятся в пунктах досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия движения не уточняются.

Ранее сообщалось, что движение на Крымском мосту собираются полностью перекрыть на всю ночь — с 21:00 28 сентября до 06:00 29 сентября. Как пояснили сотрудники, там будут проводиться восстановительные работы.

14 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Он отметил, что восстановить конструкцию удалось раньше запланированного срока.

О частичном разрушении Крымского моста стало известно ночью 17 июля. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Стоимость ремонтных работ оценили в 1-1,3 миллиарда рублей.