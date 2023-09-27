Минтранс сообщил об остановке движения по Крымскому мосту 28 сентября

Движение по Крымскому мосту остановят 28 сентября из-за восстановительных работ, об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.

Автодорожная часть моста будет полностью перекрыта с 21:00 до 6:00 следующего дня, на автоподходах к магистрали планируются ограничения в движении транспорта.

14 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о запуске движения автомобилей по поврежденной ранее левой части Крымского моста. Он отметил, что восстановить конструкцию удалось раньше запланированного срока.

О частичном разрушении Крымского моста стало известно ночью 17 июля. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Стоимость ремонтных работ оценили в 1-1,3 миллиарда рублей.

