Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после приостановки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на объекте.

О приостановке пропуска машин стало известно 6 октября в 18:50. Причины такого решения не уточнялись. Водителей тогда попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Восстановили движение меньше чем через час.

Вечером в четверг, 5 октября, также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту. Ограничение действовало недолго.

Ночью 17 июля стало известно о частичном разрушении Крымского моста. Его атаковали два беспилотника. Взрывом была повреждена автодорожная часть моста. Стоимость ремонтных работ на объекте российские власти оценили в 1-1,3 миллиарда рублей.