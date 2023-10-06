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23:54, 6 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника около Крыма

Минобороны: средства ПВО ЧФ уничтожили украинский беспилотник в 10 км от Крыма

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Cредства противовоздушной обороны (ПВО) малого ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) России уничтожили украинский беспилотник в 10 километрах от Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в пятницу, 6 октября, около 22:30 пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории России.

Дрон был обнаружен и уничтожен средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 километрах от юго-западного побережья Крыма.

Ранее 6 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе второй раз за вечер объявили воздушную тревогу. Позже он заявил об отражении силами противовоздушной обороны атаки со стороны Украины.

Оружие России
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    Марина Совина
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