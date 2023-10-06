В Севастополе сработала система ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о срабатывании системы ПВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) атаки со стороны Украины.

«В Севастополе отработала система ПВО. По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря», — заявил он.

Градоначальник отметил, что обстановка контролируется всеми городскими службами.

Ранее в Минобороны России рассказали об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области. Уточняется, что попытка Украины совершить атаку с помощью дрона самолетного типа по объектам на территории России была пресечена 6 октября около 19:00 по московскому времени.

Также стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат уничтожили над Брянской областью. В Минобороны уточнили, что атаку со стороны Украины удалось пресечь около 15:00 в четверг, 5 октября.