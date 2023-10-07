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17:53, 7 октября 2023Мир

Союзник России поддержал Палестину в конфликте с Израилем

МИД Сирии заявил о поддержке действий Палестины против Израиля

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Сирия, поддерживающая с Россией союзнические отношения, высказала свою солидарность с действиями «Исламского движение сопротивления» (ХАМАС) в Израиле. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД арабской страны.

«Сирия подтверждает свою поддержку палестинского народа и его сил, борющихся с сионистским терроризмом, и подчеркивает, что Палестина близка к достижению желанной победы», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Сирия осуждает действия «израильской оккупации против палестинского народа», а также считает, что палестинцы имеют право создать «независимое государство на своей земле».

Ранее Россия призвала Израиль и Палестину к прекращению огня. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва находится в контактах как с Израилем, так и с Палестиной.

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