Байдена призвали уведомить Конгресс о возможных переговорах с Россией

Конгрессмены призвали Байдена сообщить им о переговорах с Россией по Украине

Американские конгрессмены призвали президента страны Джо Байдена сообщить Конгрессу о стратегии в отношении Украины и якобы возможных переговорах с Россией о завершении конфликта. Об этом передает РИА Новости.

Глава комитета палаты представителей США по внешней политике Майкл Маккол и сенатор Джим Риш заявили, что Белому дому не удалось сформулировать стратегию помощи Украине, которая опирается на интересы Вашингтона. Они также выразили беспокойство о якобы возможных тайных переговорах с российскими чиновниками, из которых исключены должностные лица Украины.

«Мы должны быть проинформированы о стратегии вашей администрации по успешному завершению войны... и всех ваших мерах по взаимодействию с Россией», — призвали Байдена конгрессмены в письме.

Законодатели также потребовали у американского лидера объяснить, каким образом выглядят «победа Украины» и «поражение России». Они ожидают, что получат ответы на свои вопросы не позднее 6 ноября.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса объявил глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он уточнил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.