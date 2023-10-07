В Николаевской области прозвучал взрыв

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повторном взрыве в области

В Николаевской области прозвучал второй за день взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Ким уточнил, что взрыв произошел не в самом городе Николаев. При этом, по его словам, случилось именно два взрыва и причем в одном и том же месте. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем взрыв прозвучал в городе Николаев. Мэр города Александр Сенкевич в Telegram обратился к местным жителям и призвал ничего не снимать.