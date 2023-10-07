Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:13, 7 октября 2023Бывший СССР

В Николаевской области прозвучал взрыв

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повторном взрыве в области

Фото: Libkos / AP Photo

В Николаевской области прозвучал второй за день взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Ким уточнил, что взрыв произошел не в самом городе Николаев. При этом, по его словам, случилось именно два взрыва и причем в одном и том же месте. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем взрыв прозвучал в городе Николаев. Мэр города Александр Сенкевич в Telegram обратился к местным жителям и призвал ничего не снимать.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля начала переброску подразделений в приграничную зону

    В Николаевской области прозвучал взрыв

    ХАМАС обвинил Израиль в подготовке удара по сектору Газа

    61-летняя телесваха Роза Сябитова объяснила свое нежелание вновь выходить замуж

    В США раскрыли причину отказа Зеленского от мирного соглашения

    Экс-жена известного футболиста раскрыла личный способ избавиться от депрессии

    Дзюба поддержал футболиста после двух незабитых пенальти

    Обострение палестино-израильского конфликта объяснили

    Уролог рассказал о пользе пива

    Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента из-за СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости