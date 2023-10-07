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14:24, 7 октября 2023Бывший СССР

В Николаеве прозвучал взрыв

VESTI: в украинском городе Николаев прозвучал взрыв
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lisi Niesner / Reuters

В украинском городе Николаев прозвучал взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале издания VESTI.

Мэр города Александр Сенкевич в Telegram обратился к местным жителям и призвал ничего не снимать. «Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставим впоследствии», — написал он.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы в Николаеве звучали в ночь на 6 октября. В то время в Николаевской области также была объявлена воздушная тревога.

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    Варвара Кошечкина
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