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12:22, 7 октября 2023Бывший СССР

В Таджикистане отметили роль Путина в укреплении позиций России в мире

Президент Таджикистана Рахмон: Путин укрепляет роль России в мире

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы Таджикистана.

Президент Таджикистана подчеркнул, что Путин укрепляет роль России в мире. Также Рахмон отметил вклад российского лидера в укрепление позиций Москвы на мировой арене и в развитие отношений двух стран.

Ранее Путина с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, патриотизм Путина и уважение к историческому и культурному наследию страны снискали народное признание.

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