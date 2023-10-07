В Таджикистане отметили роль Путина в укреплении позиций России в мире

Президент Таджикистана Рахмон: Путин укрепляет роль России в мире

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщается на официальном сайте главы Таджикистана.

Президент Таджикистана подчеркнул, что Путин укрепляет роль России в мире. Также Рахмон отметил вклад российского лидера в укрепление позиций Москвы на мировой арене и в развитие отношений двух стран.

Ранее Путина с днем рождения поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, патриотизм Путина и уважение к историческому и культурному наследию страны снискали народное признание.