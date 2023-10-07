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09:15, 7 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко первым из коллег поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По его словам, патриотизм Путина и уважение к историческому и культурному наследию страны снискали народное признание. Лукашенко также отметил, что белорусская сторона ценит вклад президента России в укрепление белорусско-российских отношений.

Ранее сообщалось, что вой 71-й день рождения президент России планирует провести за рабочими делами. Отмечалось, что Путин не поедет в свой день рождения в сибирскую тайгу, как, например, в 2019 году, когда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирал грибы и гулял по лесу.

Лукашенко в прошлом году подарил Путину на день рождения трактор Belarus для выполнения сельскохозяйственных работ. Таким же трактором пользуется и сам белорусский лидер.

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    Варвара Кошечкина
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