Стали известны планы Путина на день рождения

Shot: Путин на свой день рождения 7 октября планирует работать

Свой 71-й день рождения президент России Владимир Путин планирует провести за рабочими делами. Планы главы государства на 7 октября стали известны источнику Telegram-канала Shot.

По данным собеседника, Путин не поедет в свой день рождения в сибирскую тайгу, как, например, в 2019 году, когда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирал грибы и гулял по лесу. Вместо этого президент будет работать. Пока что точного графика нет, но источник сообщает о делах Путина в Москве, Петербурге и Сочи.

В прошлом году белорусский президент Александр Лукашенко подарил Путину на день рождения трактор Belarus той же модели, которой пользуется сам. Подобная машина предназначена для выполнения сельскохозяйственных работ.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон привез с собой на мероприятие две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подарил Путину на 70-летие открытку.