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04:24, 7 октября 2023Мир

Американский журналист назвал самый важный вывод о России

Журналист Хинкл заявил, что россияне своим патриотизмом напоминают американцев

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Патриотизм среднего россиянина напоминает сильную волю патриотов в Соединенных Штатах Америки, написал журналист Джексон Хинкл на своей странице в соиальной сети X.

Он прокомментировал свою поездку в Россию. «Глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке», — назвал он самый важный вывод о России. Журналист осудил стремление либеральной элиты Запада воздвигнуть «стены недоверия» между Москвой и Вашингтоном. Он заявил, что россияне своим патриотизмом напоминают американцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм. Он отметил, что гражданская солидарность россиян показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.

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