Журналист Хинкл заявил, что россияне своим патриотизмом напоминают американцев

Патриотизм среднего россиянина напоминает сильную волю патриотов в Соединенных Штатах Америки, написал журналист Джексон Хинкл на своей странице в соиальной сети X.

Он прокомментировал свою поездку в Россию. «Глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке», — назвал он самый важный вывод о России. Журналист осудил стремление либеральной элиты Запада воздвигнуть «стены недоверия» между Москвой и Вашингтоном. Он заявил, что россияне своим патриотизмом напоминают американцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм. Он отметил, что гражданская солидарность россиян показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал.