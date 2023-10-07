ВВС Израиля ударили по командным центрам ХАМАС

ВВС Израиля нанесли удары по командным центра ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по командным центра ХАМАС в секторе Газа и по 17 военным объектам. Об этом сообщает Times of Israel.

Как заявили в ВВС, были нанесены удары по четырем командным центрам.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что ответ Иерусалима на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим. Цви также назвал Иран в числе сторон, ответственных за действия ХАМАС, полагая, что Тегеран финансирует подобные организации.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога.