В Израиле назвали ответственных за действия ХАМАС

Посол Израиля в РФ Бен Цви: ответ на действия ХАМАС будет военным и политическим

Ответ Израиля на действия палестинского движения ХАМАС будет и военным, и политическим, заявил посол страны в России Александр Бен Цви. Его слова приводит ТАСС.

Цви также назвал Иран в числе сторон, ответственных за действия ХАМАС, полагая, что Тегеран финансирует подобные организации.

«Мы все время предлагаем урегулирование, у нас нет ничего против жителей сектора Газа. Это просто террористические организации держат их как заложников и пользуются ими как живым щитом. И за этим стоят другие силы. Например, Иран, который финансирует такие террористические организации», — сказал он.

Бен Цви также заявил, что в Тель-Авиве рассчитывают на понимание Москвы относительно ситуации, в которой сейчас находится Израиль.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.