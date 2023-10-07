Зеленского предупредили о готовности сдать России в любой момент
США могут бросить Владимира Зеленского в любой момент, об этом пишет обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али.
По мнению журналиста, время работает не на Зеленского и его сторонников. По его мнению, худшие кошмары становятся реальностью — их могут сдать Москве. По мнению обозревателя, Зеленский боится быть брошенным союзниками. «Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку "российским ножом", не колеблясь ни секунды», — допустил он.
Хадиль Мохиеддин Али считает, что Запад также может перестать поддерживать Киев из-за собственных трудностей.
Ранее The Washington Times (WT) писала, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.