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03:49, 7 октября 2023Мир

Зеленского предупредили о готовности сдать России в любой момент

Al-Watan: Запад может бросить Зеленского и его сторонников в любой момент
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США могут бросить Владимира Зеленского в любой момент, об этом пишет обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али.

По мнению журналиста, время работает не на Зеленского и его сторонников. По его мнению, худшие кошмары становятся реальностью — их могут сдать Москве. По мнению обозревателя, Зеленский боится быть брошенным союзниками. «Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку "российским ножом", не колеблясь ни секунды», — допустил он.

Хадиль Мохиеддин Али считает, что Запад также может перестать поддерживать Киев из-за собственных трудностей.

Ранее The Washington Times (WT) писала, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.

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    Марина Совина
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