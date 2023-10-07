Al-Watan: Запад может бросить Зеленского и его сторонников в любой момент

США могут бросить Владимира Зеленского в любой момент, об этом пишет обозреватель Al-Watan Хадиль Мохиеддин Али.

По мнению журналиста, время работает не на Зеленского и его сторонников. По его мнению, худшие кошмары становятся реальностью — их могут сдать Москве. По мнению обозревателя, Зеленский боится быть брошенным союзниками. «Более того, его могут сделать козлом отпущения и перерезать глотку "российским ножом", не колеблясь ни секунды», — допустил он.

Хадиль Мохиеддин Али считает, что Запад также может перестать поддерживать Киев из-за собственных трудностей.

Ранее The Washington Times (WT) писала, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.