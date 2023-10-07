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18:44, 7 октября 2023Мир

Зеленскому предрекли компромисс с Россией

Sky: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за провала переговоров с Западом

Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться выделения достаточного финансирования от союзников и будет вынужден пойти на компромисс с Россией. Такое будущее ему предрекло Sky News.

Отмечается, что необходимость оказывать военную и финансовую помощь Киеву стала весьма серьезным бременем для западных стран, которые и так сталкиваются с высокой инфляцией. Если Украина не смогла добиться продвижения этим летом, то дальнейшая военная поддержка со стороны Запада выльется лишь в затянутый, затратный конфликт практически без подвижек.

«Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос, а не идет ли речь о начале конца для Украины», — говорится в материале.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что стране стало сложнее получать денежную помощь от Запада. Марченко подчеркнул, что остается вопросом, насколько налогоплательщики западных стран готовы финансировать Киев.

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