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12:51, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве признали сокращение числа желающих выделять деньги Украине

Глава Минфина Украины Марченко: желающих выделять Киеву деньги все меньше

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине стало сложнее получать денежную помощь от западных стран. Уменьшение числа желающих выделять Киеву деньги признал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает РИА Новости.

«Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать», — заявил глава Минфина.

Он добавил, что Киев обеспечивает около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета, и выразил надежду, что закрыть дефицит получится в 2024 году.

Марченко подчеркнул, что остается вопросом, насколько налогоплательщики западных стран готовы финансировать Киев.

Ранее стало известно, что в сенате США предложили сократить финансовую помощь Украине до 6,15 миллиарда долларов вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов на 2024-й финансовый год.

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