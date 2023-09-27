В США захотели сократить предложенную Белым домом помощь Киеву

Punchbowl: сенат США хочет сократить помощь Киеву до $6,15 млрд вместо $24 млрд

Сенат США захотел сократить финансовую помощь Киеву до 6,15 миллиарда долларов (4,5 миллиарда долларов от Пентагона и 1,65 миллиарда долларов от госдепа), вместо запрошенных Белым домом 24 миллиардов долларов на 2024-й финансовый год. Предложение изложено в проекте поправки к бюджету, опубликованном изданием Punchbowl.

Проект может повлиять на размер финансовой помощи США Украине на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Ранее Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине. Он призвал законодателей поторопиться с выделением дополнительных 24 миллиардов долларов, пока в зоне боевых действий, по его словам, сохраняются благоприятные условия для украинского контрнаступления.