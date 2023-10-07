Est-a-Tet: спрос на жилье в Подмосковье вырос более чем на 40% за третий квартал

Спрос на жилье в Подмосковье вырос на 42,2 процента за третий квартал 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Est-a-Tet, передает «Интерфакс».

Уточняется, что с июля по сентябрь в регионе построено 763 тысячи квадратных метров жилья. Показатель увеличился на 24,2 процента год к году.

За третий квартал количество квартир стандарт-класса в экспозиции уменьшилось на 17,8 процента (386 квадратных метра), бизнес-класса — на 10,3 процента (51 тысяча квадратных метра), комфорт-класса — на 3,3 процента (1,25 миллиона квадратных метров).

Ранее стало известно, в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года россияне бросились арендовать студии — интерес к этому виду съемных квартир вырос на 51 процент