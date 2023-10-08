В США раскрыли детали визита Зеленского в Польшу

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленского в Польше не встретил ни один чиновник

Приехавшего в Польшу главу Украины Владимира Зеленского не встретил ни один чиновник. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«После того как Зеленский побывал в канадском парламенте, он поехал в Польшу, где его не встретил ни один правительственный чиновник», — раскрыл детали визита украинского лидера Джонсон.

Эксперт пояснил, что отношения между Украиной и Польшей ухудшились.

Отношения Польши и Украины осложнились из-за зернового спора. Варшава ввела бессрочный запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, что вызвало негативную реакцию в Киеве. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус поставил ультиматум Зеленскому. Он назвал абсурдным жалобу Украины во Всемирную торговую организацию и потребовал не приостановить, а отозвать ее.