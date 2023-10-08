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11:49, 8 октября 2023Россия

В Совфеде напомнили Кадырову про Конституцию России

Сенатор Климов о предложении Кадырова по выборам: в России есть Конституция

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова об отмене предстоящих президентских выборов напомнил о существовании Конституции, которая регламентирует избирательный процесс. Сенатора цитирует Telegram-канал агентства Ura.ru.

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Ее, по-моему, никто менять не собирается», — заявил Климов.

Ранее еще один сенатор Совфеда Александр Башкин в ответ на предложение Кадырова заявил, что выборы президента в России пока еще не назначены, поэтому рано говорить о каких-либо инициативах по этому поводу.

Кадыров во время флешмоба в Грозном, который был приурочен ко дню рождения Путина, допустил, что выборы во время спецоперации можно провести, однако нужно ограничиться на них выдвижением единственного кандидата, которым, по мнению Кадырова, должен стать действующий глава государства. Однако в принципе выборы можно отменить на время СВО, считает он.

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